В центре переработки отходов под Москвой нашли труп младенца

Среди мусора на сортировочной ленте в центре переработки отходов в подмосковном Егорьевске было обнаружено тело младенца, передает сетевое издание "Москва 24". По факту произошедшего проводится проверка. Опрошены работники предприятия. Известно, что мусор поступает в комплекс из Москвы, Коломны, Воскресенска, Раменского и самого Егорьевска.
Популярные темы форума
Россия
Конец
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Иностранные выражения и поговорки
Дом 2
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
За что можно любить Россию?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда