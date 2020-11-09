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Регионы
В Екатеринбурге появился район Академический

В Екатеринбурге появился район Академический

Фото: kortros.ru
В столице Урала появился новый, восьмой район – Академический. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Строительством района занимается группа компаний "КОРТРОС".
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Имя района определили местные жители на народном голосовании весной 2020 года. Заксобрание Свердловской области поддержало мнение горожан. После этого документы о наименовании направили в правительство.

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Работа по формированию новой административной единицы продолжится на региональном уровне. Предстоит принять около 15 законов, распоряжений, поставновлений. Планируется завершить юридические процедуры к лету следующего года. После этого Академический официально станет восьмым районом Екатеринбурга.

Но и на этом работа не закончится. Предстоит сформировать районную администрацию, территориальные подразделения федеральных и региональных органов власти.

Академический – самый масштабный проект комплексного освоения территория в Европе. Площадь района – 1,3 тысячи гектара. Объем жилья – около девяти миллионов квадратных метров. В районе будут жить 325 тысяч человек.

Фото: kortros.ru

Президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий отметил, что со строительства "Академического" началась история группы компаний. Уже сейчас на этой территории проживают более 70 тысяч человек, они обеспечены всей инфраструктурой.

Выделение района в отдельную административную единицу Голубицкий назвал закономерным этапом развития. "Мы изначально проектировали и строили этот район как своего рода "город в городе", где все системы взаимосвязаны и представляют собой единое целое", – сказал президент ГК "КОРТРОС" в интервью ТАСС.

По его словам, "Академический" задает модель нового образа жизни. В районе воплощены инновационные социальные стандарты.

"Например, в школах нашего района оборудованы залы, которым, наверное, театры могут позавидовать с точки зрения аудио– и видеооснащенности. Они даже больше, чем потребность школы – на 600 и более мест, потому что используются и для того, чтобы жители могли приходить с детьми на концерты", – рассказал Голубицкий.

Идеология района – добрососедство и сотрудничество. В "Академическом" жители сами выходят на субботники, благоустраивают территории. Это новый уровень социальной ответственности.

Жилье в "Академическом" построено с применением технологии "умный дом". Оплатить ЖКХ можно из квартиры. Не выходя из дома можно узнать и о состоянии систем жизнеобеспечения, контролировать их. Благодаря технологиям энергосбережения местные жители в среднем платят за коммунальные услуги на 25% меньше, отметил президент ГК "КОРТРОС".

Не выходя из квартиры можно даже пообщаться с чиновниками. Решить пенсионные вопросы, подать жалобу и прочее – все это можно сделать с помощью гаджета.

В целом, ГК "КОРТРОС" в первом полугодии 2020 года увеличила объем продаж на 46%, а выручку – на 45%, уточнил президент группы компаний. Сейчас в стройке находится около миллиона квадратных метров недвижимости, сказал Голубицкий.

Ранее "Дни.ру" писали, что группа компаний "КОРТРОС" вошла в топ-10 российских застройщиков согласно рейтингу RAEX-600. В 2019 году девелопер ввел в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров недвижимости.

Автор: 9 ноября 2020, 21:37

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