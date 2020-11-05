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Под Москвой поймали семью фальшивомонетчиков

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В одном из магазинов в переулке Металлургов в подмосковном городе Ступино покупатели расплатились за товар поддельными купюрами, передает сайт "Подмосковье сегодня". По установленным в помещении камерам наблюдения полиции удалось установить подозреваемых. Ими оказались 32-летний мужчина и его 31-летняя жена. В квартире у семейства правоохранители нашли еще 11 фальшивых купюр номиналом в пять тысяч рублей. Семейство рассказало, что пачку ненастоящих денег они приобрели в интернете за 1700 рулей штука, и уже успели расплатиться ими в общей сложности на 60 тысяч рублей.

Автор: 5 ноября 2020, 13:12 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть кaрта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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