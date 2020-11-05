В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру из пожара

К жуткой трагедии в Ростовской области едва не привел неисправный пылесос. Техника загорелась именно в тот момент, когда в квартире без присмотра взрослых остались двое детей. Старший из них – девятилетний мальчик – хотел потушить пожар в зародыше, однако из-за перелома обеих рук не смог поднять таз с водой. Незадолго до этого инцидента он упал с качелей.
Тогда ребенок отвел свою младшую сестру к окну на кухне. Заметим, что дым стал проникать и в коридор, мальчик намочил пару полотенец, повязал себе и сестренке на лицо, и с такой защитой они вышли в подъезд, где обратились за помощью к соседям, передает сайт VSE42.RU. Те вызвали пожарных.
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