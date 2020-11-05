В Забайкалье произошло землетрясение

Утром 5 ноября на территории Красночикойского района Забайкальского края было зафиксировано мощное землетрясение, передает RT. По оценкам специалистов, его эпицентр располагался в четырех десятках километров от российско-монгольской границы. Магнитуда подземных толчков оценивается как 4,4.
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