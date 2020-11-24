В Новосибирске хотят залить большой каток в форме фаллоса

СМИ обратили внимание на любопытные планы властей Новосибирска по обустройству городской среды. Сообщается, что возле оперного театра планируют залить каток, который по форме напоминает большой фаллос.
Журналисты издания "Подъем" узнали у местных чиновников, как они относятся к данной инициативе. Судя по ответу, форма катка никого не смутила. Более того, судя по опросу граждан, большинство местных жителей положительно оценивают идею, о которой идет речь.
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