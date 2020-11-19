Во Владивостоке объявлен режим ЧС

В связи со сложной ситуацией в городе из-за непогоды во Владивостоке был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает URA.Ru. Сообщается о том, что тысячи домов остались без света. Объявление ЧС позволит привлечь для ликвидации последствий разгула стихии дополнительные средства.
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