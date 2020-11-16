Под Владимиром при аварии с грузовым поездом пострадал человек

Под Владимиром произошла серьезная авария. Уточняется, что с рельсов сошел состав, перевозивший мазут.
Сейчас эксперты работают на месте произошедшего, где был зафиксирован разлив топлива. На данный момент известно об одном пострадавшем. Обстоятельства случившегося выясняются.
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