В Омске расследуют смерть врача

В Омске под окнами собственной квартиры в многоэтажке был обнаружен мертвым 37-летний врач, передает "Царьград". Сообщается, что смерть мужчины наступила в результате падения с высоты. В Сети появились сведения, что незадолго до смерти медик был избит, однако следствие пока эту версию не подтверждает. Ведется расследование. У погибшего остались жена и ребенок.
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