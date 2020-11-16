В Белгороде прохожие спасли стариков из горящей квартиры

Случайные прохожие бросились спасать пожилых супругов из горящей квартиры в Белгороде, передает Пятый канал. Пламя распространилась настолько быстро, что самостоятельно выбраться в безопасное место у стариков просто не было шансов. Происходящее сняли на видео другие очевидцы.