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В Иркутской области школьница подожгла мужчину

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В городе Усолье-Сибирское Иркутской области полиция задержала 16-летнюю девушку за жестокое нападение на мужчину, передает Общественная служба новостей. Сама атака произошла в подъезде одного из жилых домов 13 ноября. Школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она несколько раз ударила потерпевшего, а затем подожгла одежду на нем.

Пострадавший проходит лечение. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Известно, что у школьницы уже есть судимость.

Автор: 13 ноября 2020, 21:29 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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