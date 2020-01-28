Житель Подмосковья украл из храма ценную икону

Житель Ликино-Дулево похитил из храма дорогостоящую икону Иоанна Предтечи. "Установлено, что злоумышленник в дневное время, находясь в храме, снял со стены икону святого Иоанна Предтечи, стоимостью не менее 120 тысяч рублей, спрятал ее под куртку, после чего скрылся", – цитирует пресс-службу областного главка МВД сайт "Подмосковье сегодня".
Полицейским удалось найти подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о грабеже, предусматривающее до 12 лет лишения свободы.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Путин молодчинка!
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Уже начать бояться?!
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Кто есть "быдло"?..
Чайка слетел...
Быдлячество это образ мышления, способ общения...