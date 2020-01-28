На Камчатке мужчина сломал сыну челюсть из-за бытовой ссоры

На жителя камчатского поселка Оссора завели уголовное дело после того, как он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну. Причиной случившегося стало то, что мальчик не нашел общий язык с мамой.
По данным телеканала "360", ребенок пришел в школу со следами побоев. Это увидели учителя и рассказали медикам и полицейским. В итоге ребенка увезли из учебного заведения в больницу. Врачи поставили ему диагноз – переломом нижней челюсти со смещением, пишет РИА Новости. Правоохранители выяснили, что побои ребенку нанес отец. Теперь злоумышленнику грозит срок.
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