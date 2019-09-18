В России обнаружили храм из костей мамонта

Российские ученые нашли в Брянской области кости мамонтов и кострища. Судя по всему, на этом месте было древнее святилище. По данным URA.ru, археологи обнаружили артефакт, которому нет аналогов. На площадке проводились различные обряды.

"Нам известны ритуалы, сопровождающие празднование удачной охоты. Охотник, убивший зверя, должен был принести жертву, чтобы умилостивить духа зверя и обеспечить продолжение его рода", – сообщил руководитель экспедиции Константин Каврилов.