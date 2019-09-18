Житель Вологодской области погиб из-за сигареты

В Вологодской области 58-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме. О возгорании в экстренные службы сообщил сосед.

По данным FlashNord, мужчина проживал один и был заядлым курильщиком. Более того, на месте ЧП были найдены пустые бутылки из-под спиртного и окурки. В ходе проверки правоохранители пришли к выводу, что трагедия произошла из-за непотушенной сигареты. Точные причины случившегося выясняются.