Житель Вологодской области погиб из-за сигареты

В Вологодской области 58-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме. О возгорании в экстренные службы сообщил сосед.
По данным FlashNord, мужчина проживал один и был заядлым курильщиком. Более того, на месте ЧП были найдены пустые бутылки из-под спиртного и окурки. В ходе проверки правоохранители пришли к выводу, что трагедия произошла из-за непотушенной сигареты. Точные причины случившегося выясняются.
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