При посадке самолета на Камчатке пострадали 5 человек

Накануне вертолет Ми-8 направлялся на экскурсионную базу в Долине Гейзеров. Он не смог совершить мягкую посадку, из-за этого пострадали люди. Это случилось недалеко от вулкана Дзензур – это в ста километрах от Петропавловска-Камчатского.
Как оказалось, на борту лайнера находилось 25 человек – три члена экипажа и 22 туриста. Пятеро из них пострадали.
На место происшествия сразу прибыли спасатели. Они доставили получивших ранения пассажиров в краевую больницу. По данным "ТВЦентра" у всех них переломы конечностей и многочисленные ушибы.
На данный момент причины случившегося неизвестны. Транспортная прокуратура, следователи и Росавиация ведут расследование.
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