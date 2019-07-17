Под Москвой уголовник сжег иномарку

В подмосковном Королеве правоохранители задержали уголовника, который сжег иномарку молодой женщины. Сумма ущерба составила более 360 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Королевским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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