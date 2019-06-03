Дебошир с кирпичом бросается на жителей Подмосковья

Жителей Истры терроризировал неизвестный с кирпичом в руке. Неадекватный гражданин кидался на людей и машины, а продавщицу местного магазина забросал хлебом.
Очевидцы описали злоумышленника как "невысокого мужчину с безумным взглядом". Перепуганные местные жители вызвали полицию, но стражи порядка не приехали. Дебошира остановили добровольцы. Смутьян успокоился и куда-то ушел, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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