Единороссы развернули огромную Георгиевскую ленту в Севастополе
По центральным улицам города-героя вслед за колонной "Бессмертного полка" символ Победы пронесли более 1,5 тысячи человек. Общая площадь "Ленты Победы" – 2100 метров, ширина – семь метров, а длина – 300. Ее вес превысил 100 килограммов.
Когда активисты начали разворачивать ленту, севастопольцы и гости города сразу к ним присоединились. Об этом рассказал член Молодежного совета при местном отделении "Единой России" Николай Новиков.
По его словам, сначала планировалось, что на один метр ленты будет один человек. Однако поддержка акции была столь большой, что по обеим сторонам от нее люди шли плотным строем.
Новиков подчеркнул, что партийцев поддержали горожане самых разных возрастов – как взрослые, так и дети. "Это в очередной раз доказывает, что, несмотря ни на какие обстоятельства, мы никогда не забываем подвиг наших дедов и прадедов. Мы помним! Мы гордимся!" – сказал активист.
Акция с гигантской Георгиевской лентой проводится первый раз. Она стартовала 7 мая в Москве. У Останкинской башни активисты Волонтерской роты организации "Боевое Братство" развернули "Ленту Победы".
На следующий день, 8 мая, ее доставили в Севастополь. В День Победы пронести ее по центральным улицам города-героя мог любой желающий.
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