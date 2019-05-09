Единороссы развернули огромную Георгиевскую ленту в Севастополе

Парад Победы 9 мая в Москве: Прямая трансляция
"Евровидение-2019" Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Четверг 9 мая
Лента новостей
16:32
В Москве из окна выпал ребенок
15:46
Умер народный артист СССР
13:32
В Москве при страшном пожаре погиб человек
12:02
Волочкова выставила напоказ часть тела тайного любовника
10:38
Володин: День Победы – особый праздник
10:37
В Москве на Красной площади проходит парад Победы в Великой Отечественной войне
10:13
"Как сестрички": 47-летнюю Орбакайте перепутали с Вайкуле
10:01
Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского
08:11
Известная модель раскрыла секрет похудения
06:18
Финалистка "Детского Евровидения" из Сербии бросила вызов Лазареву
04:31
Раскрыта тайна необычного имени ребенка Меган Маркл и принца Гарри
02:25
Забавлявшийся с тремя девушками участник шоу "Дом-2" разгромил женскую спальню
00:05
Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган
21:57
"Для меня это первый опыт": Собчак купила свидание с молодым красавчиком
21:53
Королева прячет от мужа чужой интимный подарок
21:47
"Как эскортница": оттопырившую зад Седокову призвали к совести
21:44
"Я сидел, как будто без кожи": Билан винит шоу "Голос" в потере здоровья
21:19
Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова
21:13
Ефремов показал молодую возлюбленную
20:30
Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе
20:25
На столицу обрушился сильный ураган
20:14
На выборах мэра победил покойник
19:52
Чехова внезапно высказалась о втором ребенке
18:57
В День Победы Николаев окажется на улице с плакатом
18:55
"Времени на раскачку нет": Путин жестко отчитал чиновников
18:32
Самолет потерпел крушение в международном аэропорту
18:17
Совет на выходные
18:08
Затравленного Малахова неожиданно настигла смерть
18:04
"Диктант Победы" написали почти 100 тысяч человек
17:58
Зловещая тьма: мощную песчаную бурю сняли на видео
17:33
"Стала такой развратной": 17-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила признанием
17:27
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда
17:25
В Москве задержали активистку Pussy Riot
16:40
"Что с ней?": изменившуюся Оксану Федорову перестали узнавать
16:30
Знаменитый певец попал в страшное ДТП
16:12
Известная актриса рассказала о хулиганстве Пугачевой
16:04
Лещенко влез в грязный скандал с отказом от Дня Победы
16:00
Путин публично унизил хамоватого Зеленского
15:16
Жестокую Тутберидзе обвинили в преступлении
15:11
В Уфе водитель сбил ребенка
14:58
Неряха Собчак показала признаки "лошизма и бедности"
14:53
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
14:50
Меган Маркл и принц Гарри показали сына
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 мая 2019 года
14:26
Королева спровоцировала больную раком Сенчукову
14:16
Подольская взбесилась из-за нападения на сына
14:13
Денис Мацуев даст концерт в Кремле
14:12
Меган Маркл решилась на измену сразу после родов
14:11
Порошенко закатил истерику из-за жесткого решения Путина
13:52
Россия и Словакия укрепляют межпарламентские связи
13:47
Киска и градусник: опустошенная Водонаева удивила странным видео
13:46
Как не постареть в 30 лет
13:44
Почему бедным нет дела до здоровья
13:36
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
13:32
Органный мир Аниме: музыкальное путешествие в мир фильмов Хаяо Миядзаки
13:31
Волочкову ликвидировали после ее выходки на прощании с Лазаревым
13:30
Спасшийся от мятежников Лукашенко срочно обратился к Путину
13:29
Просто жуть: сестричку Началовой похоронили заживо
13:07
Умер автор "Крылатых качелей"
13:04
В Москве пройдет вручение премии "Doré Beauty Award"
13:00
Народ ахнул от вида изменившейся до неузнаваемости Повалий
12:39
В Ростове-на-Дону экстренно отменили рейс SSJ
12:15
Жена откровенно о расставании с Боярским: Он меня достал своим пьянством
12:14
"Его насильно удерживают": из-за престарелого Джигарханяна бьют тревогу
12:12
85-летний Жванецкий перенес серьезную операцию
11:54
Улетевший из страны Билан раскрыл страшный диагноз
11:54
Эффектная ростовчанка стала королевой красоты
11:43
"Наглоталась таблеток": Ведущая Первого канала отравилась
11:23
На Красной площади обнаружено тело полицейского
11:14
Хакеры раскрыли секрет победы дочери Алсу
11:09
Стало известно об убойном компромате на Зеленского
11:02
Началова забрала на тот свет: душераздирающие детали похорон Исаевой
10:56
Кудрявцева раскрыла истинные причины развода
10:29
Самбурская уволилась из театра с грандиозным скандалом
10:23
Десятки ТЦ эвакуируют по всей России
10:02
"Мне из этого не выкарабкаться": заявление отчаявшейся Гузеевой
09:47
Подарки ко Дню Победы довели украинцев до истерики
09:24
"Мутная история" Юлии Началовой прояснилась
09:16
Семь человек стали жертвами схода лавины на Алтае
09:08
Загитова разделась до бикини
08:34
"Похоже, слег": Лукашенко внезапно исчез
08:18
Неожиданный поворот в скандале вокруг дочери Алсу
06:28
Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
04:21
Кейт Миддлтон и Анджелину Джоли объединила общая беда
02:27
Викторию Дайнеко выдают замуж
00:07
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
22:02
"Это не мое дело": Васильева открестилась от расследования смерти Цывиной
21:53
Колокольцеву из МВД доложили о мошенничестве Цымбалюк-Романовской
21:50
Названа главная опасность солнцезащитного крема
21:45
Побитого Малахова вытащили из лап разъяренной толпы
20:55
Новорожденный ребенок Меган Маркл пришел в этот мир с особой миссией
20:51
Раскрыты переговоры диспетчеров и пилотов перед трагедией в Шереметьево
20:05
"Гнать к чертовой матери!" – Солнцев вышвырнул Бузову и Бородину из "Дома-2"
19:10
"Давайте уж будем честными": Калашникова смело высказалась о дочери Алсу
18:41
Раскрыт главный секрет Лазарева на "Евровидении"
18:26
"Кожа и кости": исхудавшую Подольскую заставляют есть
17:50
Курникова и Иглесиас показали европейцам настоящее зрелище
17:47
Сокрушительное поражение: новые подробности родов Меган Маркл
17:17
"Целлюлит сплошной": народ распек располневшую после родов Тодоренко
17:07
Загнанный в угол актер устроил мерзкую истерику у Шепелева
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко
Сокрушительное поражение: новые подробности родов Меган Маркл
Смертоносные пожары бушуют по всей России (видео)
Регионы

Единороссы развернули огромную Георгиевскую ленту в Севастополе

День Победы в Севастополе. Фото: Er.ru
День Победы в городе русской воинской славы Севастополе празднуют с размахом. Вместе с местными жителями активисты Молодежного совета при региональном отделении "Единой России" развернули гигантскую Георгиевскую ленту. 
прочитано 111 раз

По центральным улицам города-героя вслед за колонной "Бессмертного полка" символ Победы пронесли более 1,5 тысячи человек. Общая площадь "Ленты Победы" – 2100 метров, ширина – семь метров, а длина – 300. Ее вес превысил 100 килограммов.  

ПО ТЕМЕ

"Диктант Победы" написали почти 100 тысяч человек

Акция "Диктант Победы" стартовала в России и 23 странах мира

Когда активисты начали разворачивать ленту, севастопольцы и гости города сразу к ним присоединились. Об этом рассказал член Молодежного совета при местном отделении "Единой России" Николай Новиков.  

По его словам, сначала планировалось, что на один метр ленты будет один человек. Однако поддержка акции была столь большой, что по обеим сторонам от нее люди шли плотным строем.

День Победы в Севастополе. Фото: Er.ru

Новиков подчеркнул, что партийцев поддержали горожане самых разных возрастов – как взрослые, так и дети. "Это в очередной раз доказывает, что, несмотря ни на какие обстоятельства, мы никогда не забываем подвиг наших дедов и прадедов. Мы помним! Мы гордимся!" – сказал активист. 

День Победы в Севастополе. Фото: Er.ru

Акция с гигантской Георгиевской лентой проводится первый раз. Она стартовала 7 мая в Москве. У Останкинской башни активисты Волонтерской роты организации "Боевое Братство" развернули "Ленту Победы".  

На следующий день, 8 мая, ее доставили в Севастополь. В День Победы пронести ее по центральным улицам города-героя мог любой желающий. 

Автор: Иван Поляков9 мая 2019, 17:00

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко
Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко
Сделано шокирующее заявление об инвалидности Зеленского
Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада

Шоу-бизнес

"Я сидел, как будто без кожи": Билан винит шоу "Голос" в потере здоровья
Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова
Ефремов показал молодую возлюбленную
Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе

Проишествия

Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

Раскрыта тайна необычного имени ребенка Меган Маркл и принца Гарри

В нем зашифровано послание
Гороскоп

Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского

Новому президенту Украины придется "ходить и оглядываться"
Шоу-бизнес

Волочкова выставила напоказ часть тела тайного любовника

Звезда вновь заинтриговала поклонников
Lifestyle

Известная модель раскрыла секрет похудения

Она рассказала о простом способе сбросить лишний вес

Гороскоп

Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие

Фоторепортажи

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
Знаменитости похвастались самыми странными нарядами
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем

Спорт

Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову

Регионы

Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru