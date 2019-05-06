Участник забега в Казани умер от сердечного приступа

Участник марафона в Казани умер во время забега. Мужчине стало плохо на половине маршрута, сообщила пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.
На трассе дежурили восемь экипажей скорой, поэтому пострадавшему оперативно оказали помощь. Несмотря на это, по пути в больницу бегуна не смогли реанимировать. Мужчина скончался от сердечного приступа.
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