В Норильске при посадке Boeing произошло ЧП

В аэропорту Норильска при посадке пассажирского Boeing 737 произошло ЧП. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту воздушного судна находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной случившегося называют плохие метеоусловия. По имеющимся данным, пострадавших нет. По факту произошедшего начата проверка, передает НСН.
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