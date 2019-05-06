В аварии под Москвой два человека сгорели заживо

В воскресенье, 5 мая, в подмосковном Видном произошло страшное ДТП. На проспекте Ленинского Комсомола автомобиль Mercedes врезался в столб. От сильного удара на машину упал кабель троллейбусной сети, который вызвал пожар.
В результате ДТП погибли два человека. По предварительной версии, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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