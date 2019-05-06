В Пермском крае на химзаводе прогремел взрыв

В понедельник, 6 мая, в городе Березники Пермского края произошел взрыв на заводе по производству аммиака "Азот". ЧП случилось во время ремонтных работ.
В результате взрыва три человека погибли. Еще один рабочий был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, сообщает "Вечерняя Москва".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва и гибели трех человек на химическом заводе. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, передает URA.ru.
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