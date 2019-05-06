В жилом доме в Ставрополье произошел взрыв

В понедельник, 6 мая, в многоквартирном доме в городе Железноводске Ставропольского края произошел пожар. Огонь охватил первый и второй этажи здания. Все жители дома были эвакуированы.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Им удалось быстро ликвидировать возгорание. Согласно предварительной версии, причиной пожара стал взрыв бытового газа, уточняет телеканал "360".
В результате возгорания пострадали 13 человек. 10 из них были госпитализированы, в том числе и 5 детей. В городе был введен режим ЧС, сообщает RT.
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