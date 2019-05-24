В детском саду под Костромой на девочку упало пианино

В минувший четверг, 23 мая, в поселке Красное-на-Волге на девочку упало пианино. Инцидент произошел в местном дошкольном учреждении. Ребенка госпитализировали.
Правоохранители проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за случившееся. "Будет дана юридическая оценка их действиям (бездействию)", – цитирует полицейских РИА Новости.
Пианистка прокомментировала вскрывшуюся информацию
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