В Пулково пенсионерка упала с трапа

В пятницу, 24 мая, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с трапа самолета упала 73-летняя женщина. Как рассказали очевидцы, пенсионерка оступилась, когда сходила с нижних ступеней.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте. Позже женщину доставили в больницу, ее состояние оценивалось как тяжелое. Сейчас она находится в реанимации, передает FlashNord. В пресс-службе Пулково уточнили, что оборудование работает исправно и больше никто из пассажиров не пострадал.
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