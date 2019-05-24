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В Пулково пенсионерка упала с трапа

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В пятницу, 24 мая, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с трапа самолета упала 73-летняя женщина. Как рассказали очевидцы, пенсионерка оступилась, когда сходила с нижних ступеней. 

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте. Позже женщину доставили в больницу, ее состояние оценивалось как тяжелое. Сейчас она находится в реанимации, передает FlashNord. В пресс-службе Пулково уточнили, что оборудование работает исправно и больше никто из пассажиров не пострадал.

Автор: Полина Крылова24 мая 2019, 15:42

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