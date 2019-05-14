Под Москвой эвакуировали два крупных ТЦ из-за угрозы взрыва

В понедельник, 13 мая, более тысячи человек были эвакуированы из двух торговых центров в Подмосковье из-за угрозы взрыва. Об этом рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Из ТЦ "Шоколад" в Реутове вывели на улицу около 800 посетителей, из "Вертикали" в Балашихе – более 300. Сообщения о минировании не подтвердились, пишет сайт "Подмосковье сегодня".