Под Москвой эвакуировали два крупных ТЦ из-за угрозы взрыва

В понедельник, 13 мая, более тысячи человек были эвакуированы из двух торговых центров в Подмосковье из-за угрозы взрыва. Об этом рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Из ТЦ "Шоколад" в Реутове вывели на улицу около 800 посетителей, из "Вертикали" в Балашихе – более 300. Сообщения о минировании не подтвердились, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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