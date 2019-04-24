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Регионы

В Кузбассе киллер застрелил подростка средь бела дня

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В Кузбассе киллер в маске застрелил подростка. Сейчас все ресурсы правоохранительных органов направлены на поиск убийцы.

Уточняется, что парень шел на остановку, когда к нему подбежал неизвестный и выстрелил в затылок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360"

24 апреля 2019, 18:57

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