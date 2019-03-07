Двухлетняя девочка сгорела заживо под Нижним Тагилом

В четверг, 7 марта, страшный пожар в четырехквартирном частном доме в селе Бызово унес жизнь двухлетнего ребенка. Об этом пишет портал tagilcity.ru.
В момент пожара в доме находился отец семейства, мать и сын. Женщине с мальчиком удалось выбраться, мужчина в это время пытался спасти малолетнюю дочь, но путь в детскую уже преграждал огонь. Глава семейства был госпитализирован с ожогами, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Причины пожара устанавливаются.
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