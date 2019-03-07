В Красноярске задержали двух мужчин за поджог мэрии

Двое мужчин задержаны в Красноярске за попытку поджечь здание мэрии города. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Задержанным грозит срок за хулиганство и попытку повредить или уничтожить имущество, отметили в ведомстве. Прежде чем они предстанут перед судом, им предстоит пройти медицинское освидетельствование. В Сети тем временем появился роли, как один из мужчин бросает в здание мэрии коктейли Молотова.
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