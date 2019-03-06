В Омской области недовольный пассажир обстрелял машину такси

В ночь на 6 марта в городе Исилькуль Омской области между пьяным пассажиром и прибывшим на его вызов таксистом произошел конфликт. Исчерпав вербальные аргументы, недовольный клиент достал пневматический пистолет и трижды выстрелил в лобовое стекло автомобиля, передает портал gorod55.ru. Мужчину задержали на месте. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Сумма ущерба оценивается в 17 тысяч рублей. А подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.