В Башкирии грабители пытали жертву раскаленным утюгом

В городе Туймазы в Башкирии двое грабителей пытали 55-летнего местного жителя раскаленным утюгом, чтобы забрать у него восемь тысяч рублей, передает портал ToDay News Ufa. Пострадавший обратился в полицию. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое ранее неоднократно судимых подозреваемых.

В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего удалось восстановить картину случившегося. Сообщается, что жертва и подозреваемые были знакомы. В тот вечер они вместе распивали спиртные напитки, пока алкоголь не закончился. Тогда гости потребовали от хозяина купить еще, но тот отказался. Преступники пустили в ход раскаленный утюг, и тогда мужчина рассказал, где лежат деньги. Подозреваемые забрали их и скрылись.