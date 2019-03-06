Страшное ДТП произошло на Ставрополье (видео)

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Среда 6 марта
Лента новостей
13:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года
13:49
Беременную Подольскую предупредили об угрозе выкидыша
13:47
Известный российский лыжник погиб в ДТП в Литве
13:29
Жена доводила Башарова своей ревностью
13:20
Беглеца Януковича передумали сажать в тюрьму
13:16
Не готов: Госдума перенесла выступление министра Орешкина
13:10
Известная актриса подарила всем свою любовь
13:03
"Хотели? Получайте!": Кравец поразила снимком без парика
12:45
Не может завязать: Буланова рассказала о самом сокровенном
12:39
Мать и брата Юрия Дудя жестоко избили в Москве
12:38
Скрытный Смольянинов удивил роликом с трехмесячным сыном
12:21
Солист The Prodigy перед смертью умолял жену вернуться
12:18
Назван лучший город для путешествия на 8 Марта
11:52
"Ты в этих очках такой Знайка": Пугачева преобразила Галкина
11:51
Туктамышеву ошарашили неожиданным подарком
11:45
Храм Христа Спасителя потребовали заново освятить после "шабаша" Цымбалюк-Романовской
11:44
Известный футболист прочеканил блин на Масленицу (видео)
11:40
Более 150 россиян выступят на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в ОАЭ
11:20
"Без глаз": ужасные детали гибели группы Дятлова
11:14
Москвичей предупредили об арктическом вторжении
11:13
Не плачь: Татьяне Булановой – 50
11:02
"Жить мне скоро будет негде": мать Тимати сделала неожиданное заявление
10:38
Секрет раскрыт: какого секса хочет женщина
10:31
Ковальчук поставила крест на стройной фигуре
10:20
Разбитый инсультом Борис Моисеев покидает Россию
10:20
"Фальшивка полная": лицемерную Бузову разнесли за брошенных детей
10:05
Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского
09:46
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
09:41
Скабееву распекли за безвкусицу и дорогую обувь
09:25
Врачи спасают сраженную Божену Рынскую
08:48
Киркоров жестоко обманул зрителей
08:32
"Занимайся собой сама": Алибасов дерзко ответил Милявской
08:17
Дочь президента увезли в неизвестном направлении
07:53
Собчак и Богомолова благословили на союз
07:15
Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
05:32
"Родит в любой момент": врачи обеспокоены состоянием Маркл
03:26
В России встали на защиту затравленного русофоба Гордона
01:20
Реальные истории: ругает ребенка на людях
23:15
68-летняя вдова Кобзона в центре Москвы выставила свои сокровища
22:00
Загнанный в угол Порошенко готовит побег из страны
21:51
Собчак и Волочкову допросят из-за кровавого убийства
21:47
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
21:19
Покончившая с нытьем Дакота жестко высказалась
21:14
Мужчину случайно вылечили от ВИЧ
20:52
Рассекречена фотосессия дочери Кудрявцевой
20:39
Тарасов и Костенко бросили дочку и отправились отдыхать
20:32
Крупный астероид пролетел рядом с Землей
19:56
"Маркл" оттаскала за волосы "Миддлтон" (видео)
19:43
В Казани при ДТП пострадали пожилая женщина и ребенок
19:38
Сделано заявление о ядерном ударе по Европе
19:21
Ведущую шоу "Дом-2" обхаживает чернокожий красавчик
19:20
В Екатеринбурге женщина на иномарке переехала пенсионерку
19:16
Молодая фаворитка Петросяна скрывала жуткие прыщи под тоннами макияжа
19:00
В Омске у детского сада сбили ребенка
18:34
Стонущая Штурм изобразила половой акт (видео)
18:26
Под Ростовом легковушка залетела под КамАЗ
18:20
Подробности инцидента с лифтом в клинике на Рублевке
18:11
Ушлая сиделка тайно сделала фото неизлечимо больной Маргариты Тереховой
18:04
Слабак и мямля: Порошенко публично смешали с грязью
18:04
Бузова с криком накинулась на "сделавших детей" мужчин
17:43
Загадочные НЛО над Германией привели в ужас (видео)
17:18
Россияне неожиданно поддержали заговорившего о вони Макаревича
16:59
В клинике на Рублевке сорвался лифт с людьми
16:55
Стрелявших у Крымского моста украинцев поставили на колени
16:29
Андрей Данилко раскрыл грязную семейную тайну
16:21
"У нас даже свадьбы не было!": известная актриса предъявила Корчевникову подвенечные наряды
16:17
Смерть от рака: Джигурда рассекретил любовника Волочковой
16:04
Распутина пустила домой мужа после ссоры
16:03
Скабеева пошла по стопам отравленных Скрипалей
15:30
Правильные подарки для нее от Oral-B
15:22
Обнародован сценарий возвращения Крыма Украине
15:17
Постаревшая дочь Маликова удивила странным нарядом
15:10
"Беременная" от Киркорова инсценировала свою смерть
15:05
Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете
15:00
В Москву привезли лучших собак со всего мира
14:56
Раскрыта неожиданная польза ожирения
14:51
"Нечем лечиться": популярные лекарства изъяли из российских аптек
14:40
Итальянские депутаты выступили за возвращение России в ПАСЕ
14:26
Неудачник Лукашенко снова шантажирует Путина
14:23
Лазарев и Корчевников борются с наркозависимостью
14:22
Милявская похвасталась постройневшей фигурой
14:19
"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
14:15
"Я больше не могу": ведущая Зейналова пришла попрощаться
14:06
Есть пострадавшие: в Башкирии пьяный водитель протаранил машину ДПС
13:56
Что нельзя дарить женщинам на 8 марта
13:47
"Почему именно Гуф?": замужнюю Водонаеву уличили в новом романе
13:41
Британская Telegraph опубликовала псевдорасследование о ЧВК Вагнера
13:41
На грани выживания: дочь и внучка лидера "Кар-Мэн" прозябают в нищете
13:39
МКБ занял первое место среди российских банков в рейтинге Forbes
13:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 марта 2019 года
13:34
Объявлено о ракетном ударе Украины по Крыму
13:23
Законопроект о цифровых правах прошел второе чтение в Думе
13:18
Люди всполошились от предложения плюнуть в лицо Задорнову
13:16
Разъяренная экс-супруга отрубила Деппу палец
13:14
"Поставили в сауне шеренгой и отобрали": Ревва шокировал признанием о попадании Галкина на экран
12:54
Алкоголику Порошенко вынесли жуткий вердикт
12:35
"Один шаг до анорексии": иссохшая Бузова ужаснула народ
12:25
Медведев начал рыть могилу для Порошенко
12:18
Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом
12:15
Смерть добила загнанного в угол Пельша
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
"Круче Пугачевой": россияне дерутся за билеты на концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета
Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
Регионы

Страшное ДТП произошло на Ставрополье (видео)

прочитано 325 раз

Жуткое ДТП случилось утром 6 марта на трассе в Ставропольском крае. По предварительным данным, жертвами аварии стали шесть человек, еще пять получили травмы, сообщает "ТВ Центр"

Столкнулись микроавтобус, который вез граждан Азербайджана в Москву, и грузовик. Все погибшие – иностранцы, их личности устанавливаются. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое. На месте происшествия работают спасатели и полиция. 

6 марта 2019, 13:24

комментарии

Политика

Загнанный в угол Порошенко готовит побег из страны
Неудачник Лукашенко снова шантажирует Путина
"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
Алкоголику Порошенко вынесли жуткий вердикт

Шоу-бизнес

Водонаева разболтала о финансовом рабстве Крида у Тимати
Беременную Подольскую предупредили об угрозе выкидыша
Жена доводила Башарова своей ревностью
"Хотели? Получайте!": Кравец поразила снимком без парика

Проишествия

Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете

Состояние ребенка очень тяжелое
Шоу-бизнес

Врачи спасают сраженную Божену Рынскую

Тело ее покойного мужа не отдают
Политика

Дочь президента увезли в неизвестном направлении

Она злостно нарушала порядок
Политика

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному

Зарвавшегося Батьку спустили с небес на землю

Гороскоп

Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Не плачь: Татьяне Булановой – 50
Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом
Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль

Спорт

Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
Хоккеисты "Рязани" завершили сезон массовой дракой (видео)
Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе

Регионы

Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru