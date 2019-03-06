Страшное ДТП произошло на Ставрополье (видео)

Жуткое ДТП случилось утром 6 марта на трассе в Ставропольском крае. По предварительным данным, жертвами аварии стали шесть человек, еще пять получили травмы, сообщает "ТВ Центр".
Столкнулись микроавтобус, который вез граждан Азербайджана в Москву, и грузовик. Все погибшие – иностранцы, их личности устанавливаются. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое. На месте происшествия работают спасатели и полиция.
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