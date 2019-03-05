83-летняя жительница Тюмени выжила после падения из окна

Правоохранительные органы Тюмени проводят проверку по факту падения 83-летней местной жительницы из окна третьего этажа одного из домов на Ямской улице, передает портал nashgorod.ru. Сообщается, что женщина приземлилась на козырек подъезда. Оттуда ее достали спасатели. Затем пострадавшую передали медикам. Пенсионерка находится в реанимации. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
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