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83-летняя жительница Тюмени выжила после падения из окна

прочитано 301 раз

Правоохранительные органы Тюмени проводят проверку по факту падения 83-летней местной жительницы из окна третьего этажа одного из домов на Ямской улице, передает портал nashgorod.ru. Сообщается, что женщина приземлилась на козырек подъезда. Оттуда ее достали спасатели. Затем пострадавшую передали медикам. Пенсионерка находится в реанимации. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

5 марта 2019, 19:05

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