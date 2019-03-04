Под Нижним Новгородом рабочий умер в железнодорожной цистерне

В городе Урень Нижегородской области на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. Промывальщик-пропарщик потерял сознание во время спуска в железнодорожную цистерну, которую должен был очистить от остатков ранее перевозимых продуктов, передает портал newsnn.ru. Погибшему было 39 лет. По факту произошедшего организована внеплановая проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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