В Казани подсудимый сбежал с оглашения приговора

Фигурант дело о риелторской организованной преступной группировки Эдуард Галеев был объявлен в розыск, передает портал "Реальное время". На судебном заседании его признали виновным в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере и приговорили в шести с половиной годам колонии общего режима. Подсудимого постановили взять под стражу в зале суда, однако оказалось, что он в этот момент на месте отсутствовал. Эдуард Галеев находился под домашним арестом и на оглашение приговора не явился.