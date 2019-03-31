В Пулково заживо сгорел охранник

На парковке в аэропорту Пулково в собственной будке заживо сгорел охранник, передает телеканал "360". Мужчина не успел выбежать, когда в строении возник огонь. Будка сгорела дотла.
Певица утешается тем, что успела попрощаться
Певица была одной из самых низкооплачиваемых в России
Артистка высказалась о скандале с бывшим мужем
Телеведущая почтила память усопшего
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Овны самый лучший знак зодиака
Почему русские женщины себя не любят?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Не хочу на работу ходить,что делать?
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Почему люди в России грызутся между собой?
Перезвоните пожалуйста
Он дважды в разводе
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Мама моего парня ко мне предвзята
У сына в жизни нет цели
Первый раз очень страшно
Предложил пожить отдеально
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Минимальный доход для мужчины
Ранняя беременность
Кто пишет и читает это <цензура>?
Мимические морщины
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Началова умерла от ВИЧ?
Кожевникова не замужем
Ненавижу дев!..
С правилами не ознакомлен