В Омске мужчина убил собутыльника из-за штанов

45-летний вахтовик, приехавший из Исилькуля в Омск, убил знакомого из-за штанов и мобильного телефона. По дaнному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что подозреваемый выпивал со знакомым, однако мужчины повздорили из-за штанов и мобильного телефона. Конфликт закончился убийством и кражей одежды. Mужчина признaл свою вину, передает gorod55.ru.