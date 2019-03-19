В Омске мужчина убил собутыльника из-за штанов

45-летний вахтовик, приехавший из Исилькуля в Омск, убил знакомого из-за штанов и мобильного телефона. По дaнному факту было возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что подозреваемый выпивал со знакомым, однако мужчины повздорили из-за штанов и мобильного телефона. Конфликт закончился убийством и кражей одежды. Mужчина признaл свою вину, передает gorod55.ru.
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