Из Самарской школы эвакуировали более 300 человек

В Самаре спецслужбы провели операцию по спасению учеников и учителей школы. В туалете учебного заведения загорелся мусор.
На место ЧП экстренно прибыли пожарные. Всех учеников и педагогов экстренно эвакуировали из здания. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает "ФедералПресс".
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