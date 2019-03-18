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Из Самарской школы эвакуировали более 300 человек

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В Самаре спецслужбы провели операцию по спасению учеников и учителей школы. В туалете учебного заведения загорелся мусор.

На место ЧП экстренно прибыли пожарные. Всех учеников и педагогов экстренно эвакуировали из здания. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает "ФедералПресс". 

18 марта 2019, 21:34

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