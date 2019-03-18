В Нижнем Тагиле при пожаре погиб подросток

В Нижнем Тагиле 17 марта при пожаре в квартире погиб 14-летний ребенок. Подросток отравился продуктами горения.
При этом из горящего помещения была спасена женщина 1962 года рождения. Ее достали через окно при помощи лестницы-палки, передает tagilcity.ru.
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