Тюменец разбил свою машину вдребезги на глазах у полицейских

В Тюмени произошел курьез. Автомобилист разбил свою машину после просьбы правоохранителей предоставить документы для проверки.
Владелец автомобиля ВАЗ-2106 на глазах у инспекторов ГИБДД стал прыгать на капоте машины, после чего достал бейсбольную биту и разбил все стекла транспортного средства. Выяснилось, что машину хотели забрать на штрафстоянку. Владельцу авто прошлось бы заплатить больше, чем она стоила, чтобы забрать свое имущество, передает nashgorod.ru.
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