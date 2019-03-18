В Дзержинске глыба льда рухнула на девушку

В Дзержинске наледь серьезно травмировала 21-летнюю девушку. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу.
По предварительным данным, ей диагностировали перелом ключицы и травму головы. Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, передает newsnn.ru.
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