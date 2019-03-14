Житель Петербурга нашел у себя дома голый труп случайной знакомой

Запутанная история произошла в Санкт-Петербурге. 13 марта 23-летний житель города на специализированном сайте познакомился с девушкой по имени Анфиса. Он пригласил ее к себе в гости, а на следующее утро дама почувствовала себя плохо, передает телеканал "360". Тогда молодой человек вместе со своей матерью отправился искать помощь. К тому моменту, как они вернулись в квартиру, гостья была уже мертва. По факту произошедшего проводится проверка.
Состояние артистки оценивается как крайне тяжелое
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Такую историю мог придумать только талантливый юморист
Артистка предстала в неожиданном виде