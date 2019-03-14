Под Новгородом пенсионер шел встречать идущую с похорон жену и умер

Следователи проводят проверку обстоятельств смерти 69-летнего жителя села Прышкино Маловишерского района Новгородской области, передает Flashnord. Мужчина ушел из жизни 5 марта.
Известно, что в тот день его 71-летняя жена возвращалась домой из Великого Новгорода, где была на похоронах родственницы. Водитель автобуса заявил, что не станет везти ее до пункта назначения из-за плохой дороги, и высадил на повороте. До дома ей предстояло идти еще три километра, поэтому женщина позвонила мужу и попросила встретить ее. Пенсионер скончался по дороге – не выдержало сердце.
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