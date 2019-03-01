Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны

Подозреваемые в перестрелке около одной из школ Нижнего Новгорода задержаны, передает НСН. Стала известна приблизительная картина произошедшего. В разборках с применением травматического оружия приняли участие две группы молодых людей. Конфликт начался в другом месте, однако одна группа попыталась убежать и укрыться за стенами школы. Преследователи не отставали и в конечном итоге прямо у стен образовательного учреждения началась стрельба. После того как очевидцы вызвали полицию, все участники ретировались. В области объявлен план "Перехват".