Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
Александр Костромин заходил в подъезд своего дома, когда за спиной появился преступник. Убийца несколько раз выстрелил в боксера, сел в автомобиль отечественного производства и скрылся.
29-летний Костромин выступал в весовой категории до 80 килограммов. В 2005 году он одержал победу на чемпионате России, а в 2014-м выиграл золотую медаль международного турнира по боксу в Крыму. На профессиональном ринге он провел 3 боя, во всех одержал победу. 16 февраля в Риге должен был состояться четвертый поединок.
9 февраля боксеру бы исполнилось 30 лет. Как сообщил президент федерации бокса Белгородской области Шамиль Курбанов, недавно Костромин подписал профессиональный контракт и тренировался самостоятельно. "Он провел несколько успешных боев и подавал большие надежды, был примером спортсмена и мужчины, скромный, уважительный, трудолюбивый, целеустремленный", – сказал Курбанов.
В окружении Александра отмечают, что боксер ни с кем не конфликтовал и не ввязывался в сомнительные истории. В то же время, незадолго до гибели он стал размещать в соцсетях посты на тему криминала. Сейчас все аккаунты боксера заблокированы, передает РЕН ТВ.
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