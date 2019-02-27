В Петербурге из ребенка выбивали признание в насилии над сестрой

В одну из детских больниц Санкт-Петербурга был доставлен 12-летний мальчик с сотрясением мозга, множественными ушибами, а также ожогами от сигарет и электрошокера, сообщает FlashNord. Выяснилось, что его пытали знакомые матери. Взрослые пытались выбить из ребенка признание в том, что он якобы сексуально домогался годовалой сестры.

Девочку также госпитализировали – следов насилия у нее не обнаружено. По факту случившегося проводится проверка. "Домой брат и сестра уже не вернутся. По ходатайству опеки после выписки они будут помещены в социозащитные учреждения", – заявили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.