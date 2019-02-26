Жительница Ижевска забила престарелую мать до смерти

Ижевчанка избила 82-летнюю мать, после чего та скончалась. Между женщинами ними были неприязненные отношения.
Сообщается, что дочь выпила и поссорилась с матерью из-за того, что та упрекала ее и отправляла спать. Злоумышленница стала душить родственницу, а затем несколько раз ударила в живот. Пострадавшая не выдержала такого удара и скончалась в больнице, передает udm-info.ru.
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