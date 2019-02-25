В Челнах продавец сломал покупателю челюсть

В Набережных Челнах продавец-консультант магазина "М.Видео" сломал покупателю челюсть. Это произошло из-за вопроса о товаре.
Сообщается, что клиент поинтересовался о дополнительной кнопке на компьютерной мыши. После этого между мужчинами завязалась словесная перепалка. Драку решено было продолжить уже на улице, в результате чего продавец сломал покупателю челюсть, передает "Реальное время".
Паспорт певицы изучали скрупулезно
"Императрица" натравила на зрителей охрану
Журналистам удалось связаться с мужем актрисы
Игорь Малашенко скончался в Испании