В Челнах мужчина избил и обжег утюгом сожительницу

В Челнах арестовали мужчину, подозреваемого в избиении сожительницы. Задержанный совершил жуткое преступление.
Сообщается, что между потерпевшей и ее молодым человеком возникла ссора. Мужчина избил девушку, и она потеряла сознание. После этого он нагрел утюг и нанес потерпевшей ожоги. Задержанный полностью признал свою вину, передает inkazan.ru
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